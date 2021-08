Nach Sturz: Motorrad auf Lenker (54) katapultiert

Fataler Verkehrsunfall am Dienstagabend im Tiroler Oberland: Ein Motorradfahrer (54) kam in Kaunerberg (Bezirk Landeck) in einer Kurve zu Sturz und wurde über die Böschung geschleudert. Das Gefährt fiel dann direkt auf den Biker und traf diesen am Oberkörper. Der Deutsche erlitt schwere Verletzungen.