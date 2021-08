Strengere Regeln? Wien wartet auf Bundesregierung

Im Zuge der 3-G-Regel darf derzeit nur eingelassen werden, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Mehrere Bundesländer haben sich dafür ausgesprochen, zumindest in der Nachgastronomie - also etwa Diskotheken - nur noch vollständig Geimpfte einzulassen (1-G-Regel). Wien will das auch für Restaurants und verweist auf entsprechende Bitten aus der Branche.