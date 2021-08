Werden Hormone weniger, trocknet das die Augen aus

Verantwortlich für juckende, brennende oder gerötete Augen ist vor allem ein Rückgang männlicher Geschlechtshormone (haben auch Frauen!). Talgdrüsen im Lidrand (Meibomdrüsen), die den fettigen Anteil des Tränenfilms produzieren, sind dadurch weniger aktiv. In der Folge verdunstet dieser Film schneller, was die Symptome und eine schwankende Sehschärfe (etwa beim Lesen oder Autofahren) verursacht. Geforscht wird derzeit an Präparaten, um fehlende Hormone direkt ins Auge zu befördern - erste Ergebnisse sind vielversprechend. Es müssen jedoch noch weitere Studien folgen, berichtet die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG).