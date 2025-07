Österreichs U18-Nationalteam gegen Kroatien

Am 6. August startet für den ÖHB-Nachwuchs in Ägypten die U19-WM. In der Vorrunde trifft man auf die Topnationen Schweden und Portugal, sowie Kuwait. Aktuell befindet sich das Nationalteam zur Vorbereitung in St. Pölten, wo man Donnerstag und Freitag zwei freundschaftliche Länderspiele gegen Kroatien bestreitet. Live zu sehen auf sportkrone.at!