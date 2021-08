Afghanische Ortskräfte „sitzen in der Todesfalle“

„Unrealistisch, dass die rauskommen“

Als sein Patenschaftsnetzwerk selbst das Geld für Charter-Maschinen gehabt hätte, sei es schon zu spät gewesen. „Da flog keiner mehr nach Kabul rein.“ Da die Taliban einen Ring um den Flughafen gezogen hätten, kämen Ortskräfte von außen wahrscheinlich nicht mehr zu den Maschinen, selbst wenn Flieger landen könnten. Es sei daher „unrealistisch, dass die rauskommen“, zeigte sich Grotian desillusioniert. Was Visa angehe, so habe seit Juni kein einziges Verfahren angefangen. Ortskräfte hatten sich stattdessen wochenlang in Kabul aufgehalten in der Hoffnung, das Land verlassen zu können. Bis zum Schluss hätten sie vergeblich auf Visa gewartet.