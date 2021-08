Flucht aus Kabul: Flughafen wird zum Nadelöhr

Indes hat Deutschland begonnen, sein Personal aus der offiziellen Vertretung in Kabul zu holen. In der Nacht auf Montag landeten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. An Bord der Maschine waren auch vier Angehörige der Schweizer Vertretung in Afghanistan. Österreich hat kein Botschaftspersonal in Kabul, Afghanistan wird von Islamabad aus betreut.