Migranten drangen in spanische Exklave Melilla ein

Erneut sind Migranten aus Afrika am Dienstag von Marokko aus in die spanische Exklave Melilla in Nordafrika eingedrungen. Wie die spanischen Behörden mitteilten, versuchten rund 150 Menschen am frühen Morgen über die Absperrungen zu klettern, 57 davon sei es gelungen, auf das spanische Gebiet zu gelangen - und damit in die EU.