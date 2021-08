Kräftige Unwetter zogen erneut Spur der Verwüstung

Wetterbesserung steht bevor

Entwarnung gibt es seitens der Meteorologen der UBIMET nun für die nächsten Tage: Es sind keine weiteren Unwetter zu befürchten. Am Dienstag werden maximal 25 Grad erreicht, in den kommenden Tagen steigen den Temperaturen dann langsam wieder an. Am Donnerstag sind bis zu 27 Grad zu erwarten, am Wochenende kann es wieder bis zu 30 Grad heiß werden. Das Wetter wird freundlich und trocken.