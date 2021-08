Hagel & Starkregen: Gewitter halten Land in Atem

Am Montagabend standen in Oberösterreich zahlreiche Feuerwehren wegen Überflutungen im Einsatz. Vor allem im Raum Gmunden und Steyr haben die Helfer alle Hände voll zu tun. In Gmunden etwa hielten mehrere Kanaldeckel den Wassermassen kaum noch stand. Zu Überflutungen und Murenabgängen kam es seit dem Nachmittag auch in Tirol und Salzburg. Ein heftiges Hagelgewitter auf der Tauernautobahn (A10) bei Flachau etwa ist im Video (siehe unten) zu sehen. Auch im Osten des Landes gingen in den Abendstunden teils heftige Gewitter mit großen Niederschlagsmengen nieder.