„So viele Unwetter und Einsätze gab es noch nie“

Die Feuerwehren denken an die Zukunft. Einerseits in puncto Ausrüstung, wie flexiblere Regen- statt schwerer Brandschutz-Ausrüstung, andererseits auch in der Taktik: „Es ist ein Spiel zwischen Hydrologie und Geologie. Wir müssen Wege finden, wie wir das Wasser abpumpen und umleiten. Das Wasser ist problematischer als das Geschiebe.“ Bei den baulichen Möglichkeiten sei man an den Grenzen. Nun gibt es Überlegungen, Schutzbauten in den Tauerntälern zu errichten.