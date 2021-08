Aus Afghanistan-Fiasko richtige Lehren ziehen

Gescheitert ist der Westen nicht nur in Afghanistan. Eine humanitäre Intervention in Libyen 2011 führte das Land in einen fatalen Bürgerkrieg. Der Angriff auf den Irak 2003 wurde zum Nährboden für die Entstehung der Terrormiliz „Islamischer Staat“. Die Lehren daraus? Hände weg von Interventionen, auch wenn vitale Interessen im Spiel sind, wie 2001 in Afghanistan? Es wird aber auch in der Zukunft nötig sein, Bastionen von Terroristen, die weltweite Gefahr bedeuten, zu bekämpfen. Einzugreifen, wenn Machthaber ihr Volk mit Mord, Vertreibung und Foltern bedrohen.