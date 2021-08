Polizei fand in Telfs bei Verkehrskontrolle Drogen

Anzeigen auf freiem Fuß

Bei einer freiwilligen Nachschau in den Wohnungen der beiden Fahrzeuginsassen - zwei Einheimische im Alter von 20 und 22 Jahren - fanden die Polizisten nichts. Die beiden jungen Männer werden an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und an die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck Land auf freiem Fuß angezeigt.