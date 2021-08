Planungen zu Notquartier für Flüchtlinge

Die vielen Flüchtlingsaufgriffe der jüngsten Vergangenheit dürften nun dafür sorgen, dass man auch in Bezug auf die (kurzfristige) Unterbringung Vorbereitungen trifft, um für ein verstärktes Aufkommen gewappnet zu sein. So ist offenbar geplant, die alte Polizeiinspektion in Neuhaus am Klausenbach als Notquartier einzurichten. Rund 40 Feldbetten sollen in der aufgelassenen Dienststelle aufgestellt werden.