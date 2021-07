Noch mehr Aufgriffe: Ex-Minister sieht Problem

Der frühere Bundespolitiker ist in Kroatisch Minihof im Bezirk Oberpullendorf zuhause. „Wir sind 350 Einwohner. Im Vergleich dazu werden fast 80 Flüchtlinge, die in nur drei Wochen bei uns aufgetaucht sind, als sehr viel empfunden“, weiß Darabos aus persönlichen Gesprächen. „Sind wir in Österreich oder Ungarn?“ Das ist die Frage, welche die Einwohner am häufigsten von Migranten zu hören bekommen. Die Antwort „Österreich“ beruhigt sie. Bei Aufgriffen in Ungarn sollen sie teils brutal geschlagen werden, wie die Betroffenen mit ernster Miene und holprigem Englisch schildern.