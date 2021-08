Mehr als 500 Aufgriffe in nur einer Woche

„Ich frage mich wirklich, was wir machen sollen. Jetzt kommen sie schon bis zur Haustüre. Wir können ja schwer einen Stacheldrahtzaun um unseren Garten bauen“, ist eine Mutter verzweifelt. Sie war am Sonntagabend mit ihrer Tochter in Strem zu Hause, als plötzlich Flüchtlinge in ihrem Garten herumspazierten. Kein Einzelfall, immer häufiger sollen sich Illegale in den Ortschaften herumtreiben. Erst am Sonntag kam es neben einem Wohnhaus zu einem Polizeieinsatz.