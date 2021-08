Deutsche (26) stürzt bei Gratwanderung 50 Meter ab

Der nächste Alpinunfall im Vorarlberger Montafon! Nachdem in der vergangenen Woche ein Mann am Tschaggunser Schwarzhorn nach einem Absturz nur mehr tot geborgen werden konnte, kam es am Freitag auf der gegenüberliegenden Talseite in Schruns zu einem Zwischenfall, bei dem eine 26-jährige Deutsche nach einem Absturz vom Rettungshubschrauber Christophorus 8 mittels Taubergung gerettet werden musste.