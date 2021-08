Hohe Corona-Belastung in den heimischen Spitälern

Zuerst zur Patientenbilanz, wie sie das Büro von LH-Vize Haberlander der „Krone“ übermittelt hat: „Im Jahr 2020 wurden in den Kliniken der OÖ Gesundheitsholding insgesamt rund 4.400 an Covid-19 Erkrankte behandelt, davon bedurften rund 550 einer intensivmedizinischen Behandlung. In der sogenannten ersten Welle im Frühjahr wurden rund 200 Covid-19-PatientInnen in den OÖG-Kliniken behandelt. In der zweiten Welle ab Oktober 2020 waren mehr als 22-mal so viele Erkrankte spitalspflichtig. Bei den IntensivpatientInnen stieg die Zahl während der zweiten Welle auf mehr als das 17-Fache an.