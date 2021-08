Netflix sperrt im Kampf gegen VPNs zahlende Kunden

Netflix rät: Bitte an den Provider wenden!

Netflix hat auf einige Berichte in den sozialen Medien reagiert und empfiehlt gegenüber einem betroffenen Twitter-User: „Wenn Sie keine Proxys, VPN-Dienste oder andere Routing-Software haben und trotzdem diese Benachrichtigungen sehen, kontaktieren Sie Ihren Provider! Dort wird man feststellen können, warum Ihre IP-Adresse mit Proxy- oder VPN-Nutzung in Verbindung gebracht wird.“ Der Kunde, der nicht auf den üblichen Netflix-Katalog zugreifen konnte, wurde also an den Internetprovider weitergereicht.