Netflix tilgt Held He-Man aus neuer He-Man-Serie

In den Achtzigern waren He-Man und seine Kameraden nicht nur populäre Actionfiguren, sondern auch die Helden einer kultigen Zeichentrickserie. In der Netflix-Neuauflage „Masters of the Universe - Revelation“ kehren sie zurück - allerdings über weite Strecken ohne He-Man. Der muskelbepackte Hauptdarsteller mit dem magischen Schwert taucht in der ersten Staffel kaum auf, stattdessen führen weibliche Charaktere durch die Episoden. Die Fans rätseln nun: War He-Man den Serienmachern am Ende zu männlich?