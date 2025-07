Krankenstände seit Corona auf Höchststand

Ebenfalls auffallend ist, dass Frauen, die früher deutlich weniger als Männer ausfielen, nun mit durchschnittlich 15,9 Tagen sogar voran liegen (Männer: 14,5 Tage). Für die Expertin dürfte das an der steigenden Erwerbstätigkeit auch älterer Frauen, an den Berufen (viele in anstrengenden Sozial- und Gesundheitsjobs) sowie der Mehrfachbelastung liegen. Eher mehr Fehlzeiten haben weiters Jüngere bis 20 sowie dann Personen über 60. Sogar regional gibt es Unterschiede: Statistisch am gesündesten sind die Salzburger (12,8 Tage), während Niederösterreicher mit 17,5 Tagen Spitzenreiter waren.