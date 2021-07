Netflix führt Impfpflicht für US-Studios ein

Nach dem Start in den USA soll die verpflichtende Immunisierung gegen SARS-CoV-2 sukzessive auch in allen Netflix-Studios weltweit gelten. Für einige Schauspieler - darunter Sean Penn - kann es aber gar nicht schnell genug gehen. Der 60-jährige zweimalige Oscar-Preisträger hat kürzlich in einem Interview erklärt, er werde erst zur Arbeit an der Drama-Serie „Gaslit“ zurückkehren, wenn alle geimpft seien. Er fordert eine Corona-Impfung für ausnahmslos alle an der Produktion beteiligten Personen, nicht nur für Schauspieler und enge Kontaktpersonen.