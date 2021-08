Munitionslager und Spielplatz in der Gefahrenzone

Tanks sollen Schuld an vielen Krebskranken sei

Sie dürfen nichts mehr neu bauen und bei bestehenden Gebäuden müssen sie sich an strenge Auflagen halten. Dadurch rasselte der Wert der Häuser auf einen Schlag in den Keller. Einige der Anrainer sind aber felsenfest davon überzeugt, dass die Tanks extrem gefährlich und sogar gesundheitsgefährdend sind. Die Gase der Tanks sollen für die vielen Krebserkrankungen in der Siedlung verantwortlich sein – siehe Umfrage. In der Siedlung soll es jedenfalls oft nach Benzol riechen.