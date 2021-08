Hier tummeln sich die meisten Influencer pro km²

Wenig überraschendes Ergebnis: Die meisten Influencer tummeln sich in Wien, nämlich insgesamt 2851, was, in Relation zur Fläche der Bundeshauptstadt, 6,87 Influencern pro Quadratkilometer entspricht. Fast doppelt so hoch ist die Influencer-Dichte allerdings in Salzburg, wo statistisch gesehen 11,76 von ihnen auf den Quadratkilometer kommen. Insgesamt zählt die Mozart-Metropole 772 Influencer, gefolgt von Innsbruck (319), Linz (211) und Klagenfurt (92).