Klagenfurt gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

Das 0:0 in Altach zuletzt zeichnete im Austria-Lager einen Hoffnungsschimmer. Nun wartet ein Gegner, der die Partie als Generalprobe für das wichtige Europacup-Play-off beim LASK am Montag sieht. Rang acht für Hartberg ist bereits fix. Noch ein Strohhalm: Der letzte Klagenfurt-Sieg ist zwar acht Spiele her, glückte aber Ende März just gegen Hartberg. TSV-Coach Manfred Schmid war wichtig zu betonen: „Natürlich ist am Montag ein Entscheidungsspiel, aber das bedeutet nicht, dass wir die Partie am Freitag nicht gewinnen wollen.“