Kinderpornos auf Telegram: 55 Franzosen gefasst

Ermittler: Telegram beliebt bei Pädokriminellen

Ausgangspunkt der zehn Monate dauernden Ermittlungen war die Festnahme mehrerer Sexualstraftäter im vergangenen Sommer. Die Beschuldigten hatten sich an Kindern vergangen und Bilder davon auf Telegram geteilt. „Telegram ist noch immer der Onlinedienst, den Pädokriminelle bevorzugt nutzen“, sagte der Ermittler Quentin Bevan. Zwar habe es Fortschritte in der Zusammenarbeit mit der Plattform gegeben, seit der Telegram-Gründer Pawel Durow im vergangenen Jahr in Frankreich festgenommen worden sei. Aber Telegram erfülle „nur so eben seine gesetzlichen Verpflichtungen“, betonte er.