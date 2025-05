LASK gegen SCR Altach ab 19.30 Uhr LIVE

Die elfte Saison bestreitet Altach in der Bundesliga, die Abstiegsangst konnte auch heuer nicht gebannt werden. Einen Punkt liegt der SCRA vor Schlusslicht Austria Klagenfurt, schreiben die Kärntner am Freitag gegen Hartberg an, so muss dies auch Altach in Linz. Der erste Matchball zum Liga-Verbleib wurde am Wochenende im letzten Heimspiel der Saison mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Klagenfurt vergeben. Im Stadion griff danach bedrückte Stimmung um sich.