So könnte Wien spürbar die Hitzetage reduzieren

Wien weist zwar prozentual viele Grünflächen auf, doch im Stadtbild zeigen sich vielerorts graue, kahle Flächen – teilweise ist weit und breit kein Baum in Sicht. Dabei könnten gerade neue Baumpflanzungen, neue Grünflächen sowie die Entsiegelung von Grünflächen die Hitzebelastung in dicht bebauten Wiener Stadtteilen deutlich senken, wie Untersuchungen der Geosphere Austria und des AIT (Austrian Institute of Technology) ergaben. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „npj Urban Sustainability“ veröffentlicht.