Golfstrom steht bereits am absoluten Kipppunkt

Die Strömung transportiert warme Wassermassen aus den Tropen an der Meeresoberfläche nach Norden und kaltes Wasser am Meeresboden nach Süden. Dabei bewegt er mehr als hundertmal so viel Wasser wie alle Flüsse auf der Welt enthalten. Darauf fußt das relativ milde Klima in Mitteleuropa. Da sich das globale Klima derzeit rasant erwärmt, droht nun der Golfstrom abzureißen - also nahezu zum Stillstand zu kommen.