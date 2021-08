Neun Jahre Haft für Online-Drogenhändler

Nach Ansicht des Gerichts hatten die Männer den Online-Shop über eineinhalb Jahre im Darknet und im Internet betrieben. In dieser Zeit verkauften sie verschiedene Drogen wie Kokain und Ecstasy in großen Mengen. Diese bezogen sie aus den Niederlanden und verschickten sie in meist kleinen Päckchen an ihre Kunden. Seit Anfang 2018 wurde gegen die Gruppe ermittelt. „Chemical Revolution“ war nach Angaben der Behörden zum Zeitpunkt seiner Abschaltung der größte deutsche Internethandel für Drogen. Das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main gaben seine Zerschlagung im Juni 2019 bekannt.