Coronavirus trat bereits Dezember 2019 in USA auf

Das Coronavirus ist offenbar bereits im Dezember 2019 in den USA aufgetreten - und damit Wochen vor der ersten bestätigten Infektion im Jänner 2020. Die ersten Fälle gab es in den Bundesstaaten Illinois und Massachusetts, wie aus der am Dienstag in der Fachzeitschrift „Clinical Infectious Diseases“ veröffentlichten Studie der US-Gesundheitsbehörde National Institutes of Health (NIH) hervorgeht.