Tsunami-Wellen und Raubtiere aus Bronze

Freeze für Bestien

Herbert Brandl zählt mit seinen großformatigen Bildwelten zu den international erfolgreichsten österreichischen Malern der Gegenwart. In den letzten Jahren beschäftigte er sich aber intensiver mit der Skulptur, mehrere Beispiele sind erstmals in Oberösterreich zu sehen: Bronzene Raubtiere, Mischwesen zwischen Hyänen, Hund und Gorilla, gefährliche Chimären, die auch mal an gotische Wasserspeier erinnern. Oft auch nur „Köpfe aus hybriden animalischen Wesen, die menschliche Züge angenommen haben, manchmal aber auch in ihrer Raserei eingefroren erscheinen“, so der Kurator, dem eine Schau gelang, die Kunstkennern das Herz höher schlagen lässt.