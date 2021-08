Fürstin Charlene seit Monaten in Afrika

Blonde Bubikopf-Frisur, Khaki-Kleidung, Nashörner und gelegentlich auch mal Mieliepap: Die nach einer Hals-Nasen-Ohren-Entzündung in Südafrika festsitzende Fürstin Charlene von Monaco macht nicht nur am Kap Schlagzeilen. „Das ist mein längster Südafrika-Aufenthalt, seit ich 2007 nach Monaco übersiedelte“, sagte die 43-Jährige in einem Magazininterview. Sie nähe täglich ein paar Stunden Decken für einen Kinderhort in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal.