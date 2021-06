Fürstin Charlene dementiert Ehekrise mit Video

Mit einem bezaubernden Video einiger ihrer schönsten gemeinsamen Momente, das am Donnerstag online ging, wünscht die monegassische Fürstin ihrem Mann Albert schon jetzt einen „Happy Hochzeitstag“ in der nächsten Woche. Es ist der zehnte Jahrestag, den das Paar in diesem Jahr feiert. Fern voneinander, weil Charlene in Südafrika und Albert mit den gemeinsamen Zwillingen in Monaco ist. Doch die Trennung von ihrer Familie ist nicht freiwillig oder geplant.