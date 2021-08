Fürstin Charlene: „Kann Heilung nicht erzwingen“

„Ursprünglich sollte ich zehn bis zwölf Tage hier sein, leider habe ich Probleme, den Ohrdruck auszugleichen, und ich habe durch die Ärzte erfahren, dass ich eine Nebenhöhlenentzündung hatte, und zwar eine ziemlich ernste“, so Charlene nun. „Ich kann die Heilung die nicht erzwingen, also werde ich bis Ende Oktober in Südafrika gegroundet sein“, erklärte sie weiter. Ihr gehe es „aber gut“.