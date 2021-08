Präsidentenmord: Haiti findet keinen Richter

Aus Angst um die eigene Sicherheit und die ihrer Familien haben in Haiti sämtliche bisher in Frage kommenden Juristen die Funktion des Ermittlungsrichters nach dem Mord an Präsident Jovenel Moïse abgelehnt. Um die Ermittlungsrichter zu beruhigen, hat der Leitende Richter des Gerichts von Port-au-Prince, Bernard Saint-Vil, nach eigenen Angaben die Regierung aufgefordert, für ihren Schutz zu garantieren sowie Leibwächter abzustellen.