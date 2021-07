Nach Mord an Moise: Haiti führt Festgenommene vor

Nach Angaben Taiwans wurden elf Verdächtige im Zusammenhang mit dem Mord auf dem taiwanischen Botschaftsgelände in der Hauptstadt Haitis, Port-au-Prince, festgenommen. „Eine Gruppe bewaffneter Männer“ sei in die diplomatische Vertretung eingedrungen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Taipeh am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Dort habe die Polizei sie später festgenommen. Haiti ist eine von nur 15 Nationen, die Taiwan offiziell als unabhängig von China anerkennen.