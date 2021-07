Attentat in Haiti: Präsidenten-Leibwächter in Haft

Die Polizei in Kolumbien teilte bereits vor einigen Tagen mit, dass der Sicherheitschef mehrfach nach Kolumbien gereist sei. Nach Angaben des kolumbianischen Polizeichefs Jorge Luis Vargas waren 26 Kolumbianer in das Attentat verwickelt. 18 von ihnen wurden demnach gefasst und drei von den haitianischen Sicherheitsbehörden getötet. Laut Vargas gaben die festgenommenen Kolumbianer in Verhören an, sie seien mit dem Auftrag angeheuert worden, Moise festzunehmen und an die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA zu übergeben. Zwei Kolumbianer mit Führungsrollen bei dem Angriff - von denen einer getötet wurde - hätten ihren anderen beteiligten Landsleuten gesagt, es handle sich um eine „Festnahme-Operation“.