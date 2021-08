Statt S-10-Weiterbau Diskussion um Bahn-Offensive

Den Vorwurf der Gesprächsverweigerung wollte Grünen-Landesrat Stefan Kaineder nicht auf sich sitzen lassen. Gestern nahm er sich bei einem Lokalaugenschein in Rainbach ausführlich Zeit für ÖVP-Bürgermeister Günter Lorenz. Dieser hatte zuletzt heftige Kritik an den Grünen wegen den Verzögerungen beim Ausbau der S 10 von Freistadt in die kleine Mühlviertler Gemeinde geübt.