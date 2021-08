Tschetschenische Diaspora erfreut über Urteil

„Was wir gewünscht haben - eine maximal harte Strafe“

Erfreut reagierte auch der populäre tschetschenische Videoblogger Tumso Abdurachmanow. Er selbst hatte im Februar des Vorjahres in Schweden einen Anschlag überlebt. „Das Urteil hat uns sehr gefreut und ist genau das, was wir uns für den Mörder gewünscht haben - eine maximal harte Strafe.“ Zudem hoffte er, dass Sar-Ali A.s Berufung keinen Erfolg haben und das Urteil auch in der nächsten Instanz halten werde. „Der nächste Killer wird gut nachdenken, bevor er zu einer Tat schreitet“, meinte er am Freitagabend.