Lebenslange Haft für Auftragsmord an Tschetschene

Mit lebenslanger Haft ist am Freitag in Korneuburg (NÖ) der Mordprozess um die Tötung des tschetschenischen Videobloggers Martin B. in Gerasdorf zu Ende gegangen. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen, seinen 43-jährigen Landsmann - einen Kritiker des tschetschenischen Regionalpräsidenten Ramsan Kadyrow - am 4. Juli 2020 erschossen zu haben.