Mordanschlag auf Mörder: Haftstrafe für Bodyguard

Der Auftragsmord an einem Gegner des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow im Juli 2020 sorgte für großes Aufsehen. Vor Gericht stand am Donnerstag der Bodyguard - des Opfers. Er wollte auf den flüchtenden Täter schießen, was ihm 14 Jahre Haft wegen Mordversuchs einbrachte.