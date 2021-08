Mars-Rover bohrt Loch, kann aber nichts einsammeln

Proben werden erst in den 2030er-Jahren abgeholt

Vor etwas mehr als einem Jahr ist der Mars-Rover im US-Bundesstaat Florida abgehoben und im Februar im Jezero-Krater auf dem Mars gelandet. Dort soll sich vor 3,5 Milliarden Jahren ein tiefer See befunden haben, der sich in seiner Geschichte mehrmals geleert und wieder gefüllt haben soll. Dieser habe - so die Annahme der Wissenschaftler - geeignete Bedingungen für organisches Leben geboten. Bis die Gesteinsproben analysiert werden können, wird es noch etwas dauern: Erst in den 2030er-Jahren ist eine Mission geplant, um die gesammelten Proben auf die Erde zu holen.