Mars-Rover startet Sammeln von Gesteinsproben

Der Mars-Rover „Perseverance“ beginnt in Kürze mit dem Sammeln von Gesteinsproben. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag mit. Mit der Entnahme der Proben wollen Forscher herausfinden, ob das Gestein vulkanischen Ursprungs ist oder ob es sich um Sedimentgestein handelt - was auf frühere Gewässer auf dem Roten Planeten hinweisen könnte.