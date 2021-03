„Perseverance“: So klingt eine Fahrt über den Mars

Auch Landung und Laser-Übungen wurden aufgezeichnet

Auch andere Aufnahmen von „Perseverance“ wurden bereits an seinen Heimatplaneten geschickt. Es gibt auch Ton von der Landung und vom Ausprobieren des Lasers des Rovers. Das Gefährt hat mit 1000 Kilogramm etwa die Ausmaße eines Kleinwagens. Er war Mitte Februar in einem ausgetrockneten See gelandet, den er in den nächsten zwei Jahren erkunden soll. Dabei hat er genug zu tun: Das Areal hat einen Durchmesser von etwa 45 Kilometern.