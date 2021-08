Nicht sicher

Wir schieben weiterhin ab, versprachen Kanzler und Innenminister nach dem Appell Afghanistans, Rückführungen auszusetzen. Doch so einfach ist es offenbar nicht. Für einen Flieger mit Schwerkriminellen an Bord hat Afghanistan die Landeerlaubnis verweigert, sie bleiben also Österreich überlassen.