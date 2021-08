Konträr zur ÖVP: Grüne verteidigen Abschiebestopp

Botschafterin ins Außenamt zitiert

Ernst-Dziedzic stellt sich auch klar auf die Seite der afghanischen Botschafterin in Wien, Manizha Bakhtari, die Freitagfrüh in einem Radiointerview einen verlängerten Abschiebestopp für abgewiesene afghanische Asylwerber in Europa forderte. Daraufhin wurde sie ins Außenministerium zitiert. Man sei „überrascht“ über die Aussagen Bakhtaris, „nachdem es erst vergangene Woche anderslautende Signale gegeben hatte“, teilte das Außenamt Freitagvormittag mit.