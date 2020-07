Kopfschuss-Opfer wetterte im Web gegen Diktator

Der am Samstagabend in Gerasdorf (Niederösterreich) erschossene gebürtige Tschetschene Martin B. ist kein Unbekannter. Monatelang hatte er zuletzt die Führung der russischen Teilrepublik Tschetschenien in einem Videoblog beschimpft. Eigenen Angaben zufolge soll er aber auch als fragwürdiger Vermittler von Mordaufträgen agiert und seit Jahren mit dem Verfassungsschutz in Wien zusammengearbeitet haben. Vor einem Attentat dürfte der 43-Jährige schon länger Angst gehabt haben: Noch Mitte Juni wollte er sich eine kugelsichere Weste beschaffen.