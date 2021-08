Sexuelle Belästigung: Vom Missbrauch der Macht

Wohin man sich für Hilfe wenden kann

Man kann sich wehren! Zunächst sollte man den Täter höflich, aber bestimmt darauf aufmerksam machen, dass sein Verhalten unerwünscht ist. Hilft das nichts, sollte man überlegen, ob man im Unternehmen Vertrauenspersonen hat, an die man sich wenden kann: den Vorgesetzten etwa, den Betriebsrat - oder gibt es vielleicht eine Frauenbeauftragte? Grundsätzlich sollte man sich über die Geschehnisse Notizen machen: Was ist wann passiert, wer hat was gesagt. SMS, Fotos, Nachrichten und Co. sollten gespeichert werden.