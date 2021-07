Klagen von Weinstein werden nicht abgewiesen

In Los Angeles hat eine Richterin es abgelehnt, zwei Klagen wegen sexueller Nötigung gegen den ehemaligen Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein fallen zu lassen. Wie das Gericht in Los Angeles am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, gab Lisa Lench nur der Anfechtung einer weiteren Anklage statt. Allerdings ordnete sie an, dass sie Staatsanwaltschaft diese geändert wieder einreichen könne. Dabei geht es um einen sexuellen Übergriff in einem Hotel in Beverly Hills im Mai 2010. Wenn er in allen elf neuen Fällen, die ihm zur Last gelegt wird, schuldig gesprochen wird, drohen ihm bis zu 140 Jahre Haft.