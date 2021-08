Joe Biden forderte Rücktritt von Gouverneur Cuomo

Die umfassende und unabhängige Untersuchung der Vorwürfe gegen Cuomo durch New Yorks Generalstaatsanwältin sei abgeschlossen, sagte Nancy Pelosi, die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses. „In Anerkennung seiner Liebe für New York und den Respekt, den er für sein Amt hat, fordere ich den Gouverneur auf, zurückzutreten“, erklärte Pelosi am Dienstag. Sie lobte die Frauen, die den Mut gehabt hätten, mit ihren Vorwürfen gegen Cuomo an die Öffentlichkeit zu gehen.